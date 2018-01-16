2 yaşındaki bebeğe bacağından alınan doku ile göz kapağı nakledildi

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, ailesi tarafından göz kapağı düşüklüğü şikayetiyle getirilen 2 yaşındaki Berkay Gostak, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Evereklioğlu\'nun geliştirdiği \'uçurtma kuyruğu\' tekniği ile bacağından alınan doku göz kapaklarına nakledilerek, sağlığına kavuştu. Yapılan operasyonla 3 yaşından küçük çocuğun bacağından doku alınarak, göz kapaklarına nakil işlemi gerçekleştirilmiş oldu.

Nevşehir\'de oturan Murat- Fatma Gostak çifti, erkek bebekleri Berkay Gostak\'ın göz kapağı düşüklüğü olması nedeniyle Kayseri\'ye gelerek, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Cem Evereklioğlu\'na başvurdu. Prof.Dr. Evereklioğlu yaptığı incelemeler sonrası daha önce 3 yaş ve üzeri kişilerde geliştirdiği \'Uçurtma kuyruğu\' tekniğini Berkay\'a uygulamaya karar verdi. Ailenin de onay vermesiyle Berkay ameliyata alınarak, bacağından 3.5 santim uzunluğunda doku alınarak iki göz kapağına nakledildi. Başarılı geçen operasyon ile Berkay sağlığına kavuştu. Böylelikle dünyada ilk kez 3 yaş altı bir bebeğin bacağından doku alınarak göz kapaklarına nakledilmiş olduğu açıklandı.

Prof.Dr. Cem Evereklioğlu, başarılı operasyon ardından yaptığı açıklamada ailenin Kayseri dışından \'Göz kapağı düşüklüğü\' şikayetiyle geldiğini hatırlatarak şöyle dedi:

\"Çocuğun kapak düşüklüğü oldukça ileri düzeydeydi. Çocuk çoğu zaman başını kaldırma ve etraftaki cisimlere bakmakta zorluk çekiyordu. Aile bir şekilde bu kapakların kaldırılmasını istedi. Dünyada kapak ameliyatı 2 şekilde yapılmaktadır. Birincisi; herhangi bir doku nakli yapmadan kendi kaslarını kısaltmak olabilir. İkinci seçenek kendi bacağından bir doku nakli yaparak bunu üst kapaklara aktarma şeklindedir. Dünyada 3 yaş üzerinde bacaktan parça alma ameliyatı zaten yapılmaktadır. Fakat 3 yaş altındaki bebeklerde bacak boyları kısa olmasından dolayı bu ameliyat kendi dokusu kullanılarak değil de silikon gibi iplikler, lastikler kullanılarak yapılmaktadır. Biz dünyada ilk defa 3 yaş altındaki 22 aylık bir bebeğe bacağından doku alarak göz kapaklarına cerrahi uçurtma kuyruğu tekniğiyle naklettik. Üst kapaklarını kaldırdık. Dolayısıyla dünyada ilk defa kendi dokusundan bir parça olduğu için de vücutta herhangi bir atılma riski olmadan ömür boyu kullanabileceği üst kapaklarının kaldırılmasını sağlamış olduk.\"

Prof.Dr. Cem Evereklioğlu, \'Uçurtma kuyruğu\' tekniğine değinirken \"22 aylık bebekte bacak boyu kısa olduğu için normalde göz başına 9-10 santimetrelik bir doku gerekmektedir. Fakat bizim uçurtma kuyruğu tekniğinde sadece 3.5 santimetre parça aldık. Bu parçaya tekniği uyguladığımızda 5 parçaya ayırma ve uzatma şansımız oldu. Dolayısıyla toplamda 18 santimetrelik doku elde ettik. Bebekte bu ameliyatı başarıyla tamamlayabildik. 18 santimlik bu dokuyu ikiye bölerek iki göz kapağına naklettik. Ameliyatımız yaklaşık 1 saat sürdü. Aile çok mutlu oldu\" diye konuştu.

Berkay\'ın babası Murat Gostak, \"Çocuğumuz 5 aylık olmasından bu yana göz kapağı düşüklüğü nedeniyle mücadele ediyoruz. Mutlu sona eriştik, çok sevinçliyiz. İnşallah bundan sonra da iyi olur\" dedi.

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