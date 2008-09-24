2 yaşındaki Aslı, kamyonun altında can verdi

Eskişehir'de, 2 yaşındaki küçük Aslı, annesiyle su almaya dışarı çıktı. Ama o küçük bedeni ne olduğunu bile anlayamadan kamyonun altında can verdi.



Annesinin 2 çocuğundan biri olan ve ailesinin üzerine titrediği 2 yaşındaki Aslı kamyonun tekerlekleri altında kalarak can verdi.



56 yaşındaki Yakup Sarılar yönetimindeki 26 SU 009 plakalı su damacanaları yüklü kamyon, Aslı Sarıkaya'ı ezdi. Kamyonun sol arka tekerinin altında kalan küçük Aslı olay yerinde öldü. 2 çocuk annesi Şenay Sarıkaya ile Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada kaynakçı olarak çalışan baba Sinan Sarıkaya, kızlarının ölümü üzerine sinir krizleri geçirdi.



Su kamyonu şoförü Yakup Sarılar olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Görgü tanıkları 2 yaşındaki Aslı'nın su almak isteyen annesiyle birlikte evden dışarı çıktığını, anne su alırken küçük kızın da evlerinin önünde duran su kamyonun altına girdiğini, şoförün fark etmeyerek aracını hareket ettirdiği sırada Aslı Sarıkaya'nın kamyon tekerinin altında kaldığını söyledi.



Ölen Aslı Sarıkaya'nın cesedi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

