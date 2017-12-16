2 yaşında, 37 kilo olan Yağız bebeğe devlet desteği

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, sanayide işçi Sedat ve ev kadını Sevda Bekte çiftinin leptin hormonu eksikliği rahatsızlığı olan 2 yaşında 37 kilo olan çocukları Yağız'ın ilaç masrafları SGK tarafından karşılanmaya başlandı.

Hızla kilo almasından şüphelenen ailesi Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Yağız Bekte'nin 5 aylıkken yapılan tetkikler sonucunda leptin hormonu eksikliği rahatsızlığı bulunduğu belirlendi. Çocuğun tedavisi için doktorlar tarafından yazılan ilacın ücretini devlet karşılamayınca aile yardım çağrısında bulundu.

Ailenin bu çağrısının kamuoyunda gündeme gelmesinin ardından yapılan düzenlemeler ile bir kutusu 4 bin 441 dolar olan ilacın bedeli SGK tarafından karşılanmaya başlandı.



Yurtdışından getirilen ilacı, Yağız Bekte bir ay önce kullanmaya başladı. Geçen hafta yapılan kontrolde Yağız Bekte'nin ilaç tedavisi sonrasında 1 ayda 3 kilo vererek 34 kiloya düştüğü belirlendi. Çocuklarının kilo vermeye başlaması ailesini sevince boğdu. (DHA)