2 yamaç paraşütü siste kayalıklara çakıldı: 4 yaralı

T24 - Muğla'nın Fethiye İlçesi'ndeki Babadağ'da yoğun sis nedeniyle pilotların kontrollerini kaybettiği iki yamaç paraşütü kayalıklara çakıldı. Hava muhalefeti nedeniyle helikopterin iniş yapamadığı bölgede yaralanan 4 kişiden 2'si kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin ulaştığı diğer yaralı pilot ve yolcusunun ise arazinin kayalık olması nedeniyle bugün aşağı indireceği belirtildi.



Babadağ'a çıkan 25 yaşındaki İngiliz Catherina Deways ve ismi henüz belirlenemeyen 75 yaşındaki bir kişi, pilotlar Serkan Akan ve Ramazan Okşak ile 1900 metre yükseklikten dün saat 17.30 sıralarında arka arkaya havalandı. Kısa süre sonra sise giren iki pilot, paraşütlerin kontrolünü kaybedince kayalıklara çakıldı. Farklı bölgelere düşen paraşütlerdeki 4 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.



Yaralı pilotlar, cep telefonuyla yardım isteyince bölgeye kurtarma helikopteri sevk edildi. Ancak havanın sisli, bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle helikopter iniş yapamadı. Bunun üzerine, yanlarında sedyelerle jandarma ve AKUT'tan oluşan 20 kişilik ekip, yaralıları kurtarmak için yola çıktı. Düzlük alanı araçlarla aşan ekip, yaralılara yakın bir bölgede iki gruba ayrıldı.



Havanın kararması ve sis nedeniyle zorlanan ekiplerlerden biri, yaklaşık 5 saat sonra Serkan Akan ve yolcusu İngiliz Catherina Deways'a ulaştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, sedye ile yaklaşık 500 metre ilerdeki ambulansa taşındı. Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki yaralı tedaviye alındı.



Pilot Ramazan Okşak'ı ve yolcusunu kurtarmak için yola çıkan diğer ekip ise, gece yarısı yaralı Ramazan Okşak ve yolcusuna ulaşabildi. Ancak gecenin karanlığında yaralıları dik kayalıklardan indirmenin tehlikeli olacağı düşüncesiye çalışmalara ara verildi. Geceyi bölgede konaklayarak geçirecek olan ekip, sabahın erken saatleriyle birlikte hareket edecek.





