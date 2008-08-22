2 Türk çocuğu yanarak öldü

Almanya'nın Siegen kentinde bir evde çıkan yangında Gaye (2) ve Emre Akyüz (4) adlı iki kardeş dumandan zehirlenerek öldü.



Gece yarısı komşuların duman kokusunu fark etmeleriyle olay yerine çağrılan polis ve itfaiye ekipleri, anne Latife Akyüz (30) ile Gamze adlı çocuğunu hastaneye sevk etti. Tedavileri sürdürülen bu kişilerin durumunun ağır olduğu, ancak hayati tehlikeyi atlattıkları bildirildi.



Siegen polisi, baba Ali Rıza Akyüz'ün işte olduğu sırada çıkan yangının çocuk odasında başlamış olabileceğini ve kundaklama olduğuna dair herhangi bir belirti olmadığını belirtti.



Bu arada olay nedeniyle şoka giren baba Akyüz'e psikolojik destek sağlanıyor.

