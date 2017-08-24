2 tonluk 'Paşa' adlı kurbanlık boğa 25 bin liraya satıldı

SUNGURLU (Çorum), (DHA) - ÇORUM\'un Sungurlu İlçesi\'nde \'Paşa\' adı verilen yaklaşık 2 ton ağırlığındaki kurbanlık boğa, 25 bin liraya satıldı.

Sungurlu İlçesi Arıcı Köyü\'nde büyükbaş hayvan besiciliği yapan 35 yaşındaki Sıddık Keyvan tarafından yetiştirilen simental cinsi boğa, ağırlığıyla hayvan pazarının ilgi odağı oldu. \'Yaklaşık 2 ton ağırlığındaki Paşa\' adı verilen boğa kurban pazarında 25 bin TL\'ye satıldı. Yaklaşık 10 yıldır hayvancılıkla uğraştığını belirten Sıddık Keyvan, “Her yıl Kurban Bayramı öncesi satmak üzere büyükbaş hayvan yetiştiriyorum. Bugün 25 bin liraya sattığım ‘Paşa’yı 6 aylıkken satın aldım. Aldığım günden bu zamana kadar bir bebek gibi ilgilendim. Veteriner kontrolünde çok özel olarak ilgilendim. Ağırlığı 2 tona ulaştı” dedi.

Paşa\'yı satın alan Olgun Bek, \"Sıddık kardeşimiz Paşa’ya gerçekten çok iyi bakmış. Özenle yetiştirilmiş bir hayvan olduğu belli oluyor. Pazara geldiğimde heybetiyle onca hayvanın arasından ilgimi çekti. Hemen yanına gelerek sahibiyle pazarlık yaptım ve 25 bin liraya satın aldım” diye konuştu.

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