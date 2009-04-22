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Yaşam

2 ton sahte rakı ele geçirildi

Mersin’de 1,5 tonu imalata, yarım tonu da şişelenmiş satışa hazır toplam 2 bin litre sahte rakı ele geçirildi.

22 Nisan 2009 03:00

Mersin’de jandarma 1,5 tonu imalata, yarım tonu da şişelenmiş satışa hazır toplam 2 bin litre sahte rakı ele geçirdi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1,5 tonu imalata, yarım tonu da şişelenmiş satışa hazır toplam 2 bin litre sahte rakı ele geçirildi. Operasyonda sahte rakı imalatı yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Türkiye'de yaşanan sahte rakı ölümlerinin ardından Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir istihbaratı değerlendirerek bir çiftlik evine baskın düzenledi. Mahkemeden alınan kararla çiftlikte, ahır ve hayvan dışkılarının arasında üretim yapılan sahte rakı imalathanesi ortaya çıkarıldı. İlkel yöntemlerle yapılan rakının imal edildiği ortamın kötü şartları dikkat çekti. Olay yerini kordon altına alan jandarma, İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerini de çağırarak gerekli soruşturmayı başlattı.

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