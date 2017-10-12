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2 ton meyve çalan kayınpederle damadı yakalandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl İlçesi'nde, 4 kişiye ait tarlalardaki ağaçlardan 2 ton elma ve armut çalan kayınpederle damadı, jandarma ekiplerince yakalandı

12 Ekim 2017 15:37

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl İlçesi\'nde, 4 kişiye ait tarlalardaki ağaçlardan 2 ton elma ve armut çalan kayınpederle damadı, jandarma ekiplerince yakalandı.
Hamamlı Mahallesi\'ne gece saatlerde minibüsle gelen 2 şüpheli, elma ve armut bahçelerine girdi. Selahattin Oruç, Cüneyt Uysal, Hüseyin Gedik ve Ahmet Acar’a ait 4 ayrı meyve bahçesinden topladıkları elma ve armutları kasalara dolduran şüpheliler, aynı minibüse yükledikleri kasalarla kaçtı. Bu sırada yoldan geçen biri, hırsızlık olayına tanık oldu ve hırsızlığı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri, takibe aldığı minibüsü Kestel İlçesi\'nde durdurdu. Araçta yapılan aramada, yaklaşık 2 ton elma ve armut bulundu. Olayın ardından 55 yaşındaki Muhammet B. ile damadı 35 yaşındaki Rasim K. gözaltına alındı.
KAYINPEDER TUTUKLANDI
Kayınpeder Muhammet B. ve damadı Rasim K., jandarma ekiplerince adliyeye sevk edildi. Muhammet B., tutuklanarak, cezaevine gönderilirken, Rasim K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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