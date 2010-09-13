-2 TERÖRİSTİN CENAZESİ AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ MALATYA (A.A) - 13.09.2010 - Hakkari'de güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'sinin cenazeleri Malatya'da ailelerine teslim edildi. Otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna getirilen cenazeler, ailelerine teslim edilmek üzere İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi morguna gönderildi. Sabah saatlerinde Hakkari ve Ağrı'dan gelen aileler, BDP Malatya İl Başkanı Fahrettin Tuncel ile birlikte Cumhuriyet savcısı nezaretinde teşhis ettikleri cenazeleri teslim alarak, Hakkari Belediyesine ait resmi plakalı ambulansla götürdü. Bu arada, öldürülen teröristlerden İran ve Suriye uyruklu olanların teslimi içinse başvuru yapılmadığı öğrenildi. Hakkari'nin Aksu köyü Güngören mevkisinde bir grup terör örgütü üyesi ile sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada, 9 terörist etkisiz hale getirilmişti.