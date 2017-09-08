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2 telefonunda ByLock çıkan sanık: FETÖ ile bağlantım yok

Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'da FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Kuran Kursu öğreticisi Tuba Kireçligöl, FETÖ ile bağlantısı olmadığını söyleyince, mahkeme başkanı, "Bak iki telefonunda da ByLock çıkmış

08 Eylül 2017 13:09

Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA) - ERZURUM\'da FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Kuran Kursu öğreticisi Tuba Kireçligöl, FETÖ ile bağlantısı olmadığını söyleyince, mahkeme başkanı, \"Bak iki telefonunda da ByLock çıkmış. Etkin pişmanlık diye bir yasa var. Çok ciddi indirim yapılıyor. Bir bildiğin varsa anlat\" dedi. Kireçligöl, programı kullanmadığı için anlatacak birşeyi olmadığını söyledi.
Diyanet bünyesinde Kuran Kursu öğreticisi olan Tuba Kireçligöl, geçen 4 Temmuz\'da FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullancısı olduğu belirlenen Tuba Kireçligöl\'ün iki ayrı telefonda programı kullandığı tespit edildi. 24 yaşındaki Kireçligöl hakkında \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Erzurum 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dün ilk kez hakim karşısına çıkarılan Kireçligöl, suçlamaları kabul etmedi. Hafızlık eğitimi aldığını belirten Tuba Kireçligöl, İmam Hatip Lisesinde okurken vatan sevgisinin, imandan olduğunu öğrendiklerini söyledi. Kuran-ı Kerim dersi verdiği çocuklara da bunu aşıladığını savunan Tuba Kireçligöl, FETÖ ile bağlantısının olmadığını, ByLock bilgisinde hata olduğunu iddia etti. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, \"Bunlarla hiç yolun çakışmadı mı? \'Sen hafızsın gel\' demediler mi? Bak iki telefonunda da ByLock çıkmış. Etkin pişmanlık diye bir yasa var. Çok ciddi indirim yapılıyor. Bir bildiğin varsa anlat\" dedi.
Yolunun FETÖ ile hiçbir zaman kesişmediğini ileri süren Kireçligöl, bağı olmadı için anlatacak birşeyi olmadığını belirtti. Heyet, Tuba Kireçligöl\'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek, avukatının mahkemeye sunduğu cep telefonunda ByLock kalıntısı olup olmadığının araştırılmasını istedi.

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