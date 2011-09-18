-2 tekne Boğaz'da tur attı İSTANBUL (A.A) - 18.09.2011 - Doğa ile Barış Derneği öncülüğünde, çeşitli dernek ve su ürünleri kuruluşlarının katılımıyla İstanbul'u Seviyorum Projesi çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, 2 binin üzerinde tekne, İstanbul Boğazı'nda, ''tehlikeli madde taşınmasına'' karşı tur attı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Kabataş Motor İskelesi'nden kalkan tekneler, Paşabahçe açıklarında, ''Ölüm gemilerine hayır'' yazılı pankartlar taşıyan diğer teknelerle buluştu. Tekneler, ''Lüfer 6'' isimli teknenin öncülüğünde dönüşe geçti. Doğa ile Barış Derneği Başkan Yardımcısı İklil Üstün, burada yaptığı açıklamada, 1993 yılında ''Gemilerle tehlikeli madde taşımacılığına hayır'' demek için bir araya geldiklerini belirterek, ''Bu yıl etkinliğe, 2 binin üzerinde tekne katıldı. Dünyanın göz bebeği İstanbul'un can damarı Boğaz'ımızdan tehlikeli madde taşınmasını istemiyoruz'' dedi. Herhangi bir sabotaj ya da bir kaza sonucu Boğaz'ın hasar göreceğini bilen herkesi etkinliğe davet ettiklerini ifade eden Üstün, saat 10.00'dan bu yana İstanbul Boğazı'ndan tekne geçmediğini ve bütün hayallerinin Boğaz'da istedikleri gibi dolaşabilmek olduğunu söyledi.