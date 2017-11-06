2. sınıf masal kitabından: Ağabeyinin eti ağzına değmesin, kemiklerinin hepsini topla, gül ağacının dibine göm!

Sosyal medyada paylaşılan kitaptan bir sayfada, başı kesilen bir çocuğun kazanda pişirilmesinin ardından bu görüntüyü gören kız çocuğunun hikayesi anlatılıyor. Kitapta "Ağabeyinin eti asla ağzına değmesin" ve "Kemiklerinin hepsini topla gül ağacının dibine göm" gibi ifadeler yer alıyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, masalda geçen korkunç ifadelerin ortaya çıkmasının ardından tepki büyüdü. İhsan Büyükçolak tarafından hazırlanan kitabın tükenmiş olması ise bir başka tartışma konusu yarattı.

"Kahkaha Gülleri" adındaki ilkokul 2. ve 3. sınıflar için piyasa sürülen masal kitabında geçen ifadelere sosyal medyadan tepki geldi.