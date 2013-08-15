2 sanatçı Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı

İstanbul ve 5 ilde ünlülere yönelik, Kenan İmirzalıoğlu'nun da arasında bulunduğu 48 kişinin yakalandığı operasyonda yurt dışında oldukları için gözaltına alınamayan oyuncu Rıza Kocaoğlu ve yönetmen Uluç Bayraktar, İngiltere dönüşü sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Hürriyet gazetesinden Çetin Aydın'ın haberine göre, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek narkotik şubeye getirilen Kocaoğlu ve Bayraktar, kan örneği alınması için adli tıp kurumuna götürülecek. Kocaoğlu ve Bayraktar'ın 'uyuşturucu kullanmak, uyuşturucu temin etmek ve uyuşturucu kullananlara yer temin etmek' suçlaması yöneltileceği belirtildi. Kocaoğlu ve Bayraktar'ın, kan örneği alındıktan sonra sorguya alınacağı belirtildi. Uyuşturucu operasyonunda adı geçen Berrak Tüzünataç'ın da yurt dışından dönüşte ifadesine başvurulacağı bildirildi.

19 kişi serbest bırakıldı

Geçtiğimiz hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Kenan İmirzalıoğlu, Engin Altan Düzyatan, Özge Özpirinçci, Nehir Erdoğan ve Ersin Korkut’un da aralarında bulunduğu 19 kişi savcılık sorgusundan sonra serbest bırakıldı. Savcılık, Engin Günaydın ve Sarp Apak’ın da aralarında olduğu 27 kişi için tutuklama istedi, mahkeme Eray Özbal ve 14 torbacıyı tutukladı. Mahkeme, serbest bırkılanlara adli kontrol uygulaması getirirken ayrıca yurt dışı yasağı ve 50’şer bin TL para cezası verdi.

Mahkeme kararı açıklandıktan sonra sanatçılar, Mehmet Erdem, Hakan Yılmaz, Engin Günaydın, Sarp Apak, Gökçe Özyol kendilerini bekleyen araçlarla adliyeden ayrılmıştı. Tutuklanan Eray Özbal'ın Cihangir'deki evinde hint keneviri yetiştirdiği ortaya çıkmıştı.