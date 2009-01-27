2 saatte 72 bin kontörü gitti!

Kadir Has Üniversitesi'nde bir öğretim görevlisi, cep telefonundan kendisine ulaşan ve MİT'ten aradığını söyleyen kişiye 11 bin TL'lik kontör gönderdikten sonra dolandırıldığını anladı.



Son dönemde artan kontör dolandırıcılığına, polisin tüm uyarılarına rağmen bir yenisi daha eklendi. Dolandırıcıların son kurbanı ise bir öğretim görevlisi oldu. Star gazetesinin haberine göre olay şöyle gelişti:

Kadir Has Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışlan emekli astsubay Abdurrahman Özçelik'i özel numaradan bir kişi aradı. Arayan kişi, MİT Daire Başkanlığı'nda çalıştığını ve kredi kartından internette para transferi yapıldığının tespit edildiğini söyledi. Bu işlemin savcılık bilgisi dahilinde soruşturulduğunu da belirten şahıs, konuyla ilgili internet dolandırıcılarının takip edildiğini sözlerine ekledi. Gerekli işlemleri sürdürebilmek için vereceği telefon numaralarına kontör göndermesini isteyen dolandırıcı, bir gün sonra bu kontörlerin geri gönderileceğini anlattı. GSM operatörüne, kontör aldığı mağaza yetkililerine ya da herhangi bir kişiye bu işlemlerle ilgili bilgi vermemesini ve konuyu gizli tutmasını istedi.



144 cep telefonu numarasına kontör gönderdi



Fatih'te görev yaptığı üniversiteden çıkıp hemen Unkapanı'ndaki en yakın kontörcüye giden Özçelik, arayan kişinin verdiği telefon numaralarına teker teker kontör göndermeye başladı. 144 ayrı numaraya kredi kartı ile kontör gönderen Özçelik, 11 bin TL değerinde 72 bin kontörü yaklaşık 2 saat içinde kendisine verilen numaralara gönderdi.



Son numarayı arayınca dolandırıldığını anladı



Özçelik arayan kişinin verdiği 144 ayrı telefon numarasına kontör gönderdikten sonra durumdan şüphelendi. Son gönderdiği telefon numarasını arayıp da ulaşamayınca dolandırıldığını anlayan Özçelik savcılığa giderek şikayetçi oldu.

