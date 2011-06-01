-2 RUS REHBERDEN BİRİ TABURCU EDİLDİ ANTALYA (A.A) - 01.06.2011 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde zehirlenme şüphesiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Alina Shangalaeva taburcu edildi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ''zehirlenme'' şüphesiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirilen Alina Shangalaeva'nın tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Victoria Nikoloeva'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği ifade edildi. Bodrum'da Rus rehber grubu 3 gün önce tekneyle gezintiye çıkmış, hastalanan rehberler çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 kişiden 2'si hayatını kaybetmişti. Taburcu edilen hastalardan birisin ise Rusya'da hayatını kaybettiği bildirilmişti.