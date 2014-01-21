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2 Rus 'Hatay 1. derece askeri yasak bölgesi'nde silahları ile birlikte yakalandı

Genelkurmay Başkanlığı Hatay'daki sınır bölgesinde 2 Rus'un Glock marka 1 tabanca, hafıza kartları ve cep telefonları ile yakalandığını bildirdi

21 Ocak 2014 21:49

Genelkurmay Başkanlığı, Hatay’ın Altınözü İlçesi’nde birinci derece askeri yasak bölgede Rus uyruklu 2 kişinin ’hayalet silah’ diye bilinen Glock marka 1 tabanca, hafıza kartları ve cep telefonlarıyla yakalandığını bildirdi.

Suriye’den Türkiye’ye geçmek isterken dün akşam saat 23.20 sıralarında yakalanan Ruslarla ilgili Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Türkiye-Suriye hududunda, 2’nci Hudut Alay Komutanlığı Hacıpaşa Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde görevli Mobil Yol Kontrol Unsuru tarafından, birinci derece askeri yasak bölgede, Suriye istikametinden Türkiye’ye ellerinde çantalarla iki şahsın geçiş yaptığı tespit edilmiş, şahıslar yapılan ’dur’ ikazına uyarak teslim olmuşlardır. Yakalanan şahısların, Rus uyruklu ve erkek oldukları tespit edilmiş ve üzerlerinde, 1 adet Glock marka silah, 7 adet değişik cinste cep telefonu, 3 adet mikro hafıza kartı ve 1 adet taşınabilir bellek bulunmuştur. Yakalanan şahıslar Altınözü Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla, Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınmıştır."

Rus uyruklu şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

 

Rusya: Bilgimiz yok

 

Yakalanan 2 Rus ile ilgili olarak Ankara'daki Rus Büyükelçiliği Basın Ataşesi İgor Mityakov, Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada Suriye-Türkiye sınırında yakalanan iki Rus vatandaşı ile ilgili henüz herhangi bir bilgiye sahip olmadığını söyledi.

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