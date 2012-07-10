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Yaşam

2 poğaça ve 2 meyve suyu için 12.5 yıl hapis istemi!

Camı taşla kırıp hırsızlık yaptığı tespit edilen S.S.K., 15 dakikada bir parkta çaldığı poğaçaları yerken yakalandı

10 Temmuz 2012 12:59

İstanbul’da bir marketten 2 poğaça ve 2 meyve suyu çalan bir kişi hakkında 12.5 yıla kadar hapis istendi.

Gaziantep’te 15 yıl önce baklava çaldıkları gerekçesiyle 9 yıl hapis cezasına çarptırılan çocukların davasına benzer bir dava bu kez İstanbul’da açıldı.

Özden Atik'in Habertürk'te yer alan haberine göre; polis ekipleri, Beyoğlu ilçesine bağlı Cihangir’de bulunan bir markette 14 Haziran gecesi alarm çaldığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Gözaltına alınan zanlı, sorgusunda suçunu itiraf ederek “Açtım, param da yoktu” dedi.

Sadece 2 poğaça ve 2 meyve suyu çalındığını gören market sahibi ise paralara dokunulmadığını görünce şikâyetçi olmadı.

Bunun üzerine zanlı S.S. K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Zanlı hakkında “nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal”, “mala zarar verme” ve “kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşyayı çalma” suçlarından 4 yıldan 12.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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