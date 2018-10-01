2 ölümlü kazada, sürücünün ehliyetine alkolden el konulmuş

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Serik ilçesinde, kaldırımda yürürken çarptığı Ali Tezgel (73) ve minibüsündeki Mesut Aydın\'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen Mustafa Elgin (58), tutuklandı. Elgin\'in ehliyetine, alkollü araç kullanmaktan 2020 yılına kadar el konulduğu tespit edildi.

Serik\'in Töngüçlü Mahallesi Gebizli yolunda 21 Eylül Cuma saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada, Mustafa Elgin yönetimindeki 07 HE 748 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, arkadaşıyla kaldırımda yürüyen Ali Tezgel\'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle önce havaya savrulan sonra aracın altına düşen Tezgel, yaklaşık 100 metre aracın altında sürüklendi. Kazada, Ali Tezgel ile araçtaki Mesut Aydın yaşamını yitirdi. Tezgel\'e ait bisiklet de çarpmanın şiddetiyle kullanılmaz hale geldi. Kazadan hafif yaralı kurtulan Mustafa Elgin ise aracını bırakarak olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin incelemesinden sonra Ali Tezgel ve Mesut Aydın\'ın cansız bedenleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Tezgel ve Aydın\'ın cenazeleri toprağa verildi.

ALKOLDEN EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Kazadan bir gün sonra jandarma karakoluna giderek teslim olan sürücü Mustafa Elgin, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Mustafa Elgin\'in 2015 yılında alkollü araç kullanmaktan 6 ay süreyle, Nisan 2018 tarihinde ise yine aynı gerekçeyle 2020 yılına kadar ehliyetine el konulduğu belirlendi.



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