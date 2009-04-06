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Yaşam

2 öğrenci kazada öldü

Elazığ'da kontrolden çıkarak yön tabelasına çarpan otomobilde bulunan üniversite öğrencilerinden 2’si öldü, biri yaralandı.

06 Nisan 2009 03:00

Elazığ'da kontrolden çıkarak yön tabelasına çarpan otomobilde bulunan üniversite öğrencilerinden 2’si öldü, biri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fırat Üniversitesi (FÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bölümü birinci sınıf öğrencisi Uğur Başbuğ (21) idaresindeki 23 FR 504 plakalı otomobil, Zübeyde Hanım Caddesi Çayda Çıra Kavşağı yakınlarında, yoldan çıkarak savruldu. Otomobil, şehirlerarası yön gösteren tabelanın ayak kısmına çarparak saplandı.

Sürücü Başbuğ ile sınıf arkadaşı Sıla Gümüşhan (20), olay yerinde hayatını kaybetti. Başbuğ ve Gümüşhan'ın araçta sıkışan cesetleri, sivil savunma ve itfaiye ekiplerinin uzun süren çabası sonucu çıkarıldı.

Kazada yaralanan FÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü birinci sınıf öğrencisi Merve Yılmaz (19), FÜ Hastanesine kaldırıldı. Yılmaz'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza yerine gelen Vali Muammer Erol ile Emniyet Müdürü Fahrettin Coşkun, görevlilerden bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)

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