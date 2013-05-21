2. New York Avrasya Film Festivali başladı

2. New York Avrasya Film Festivali, Brooklyn St. Francis College'da düzenlenen resepsiyonla başladı.

Festivalin kurucusu ve yönetmeni Hakkı Subentekin, Festivalin açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, film gösterimleriyle Türkiye ve Türki cumhuriyetlerini ABD'de daha iyi tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.



Festivalin ilkini 2010'da düzenlediklerini kaydeden Subentekin, Festivalin sponsorluğunu St. Francis College'ın üstlendiğini belirtti.



Festivalde Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Bulgaristan, Rusya ve Polonya'dan 25 filmin gösterileceğini anlatan Subentekin, Türkiye'den 'Zerre', 'Elveda Katya' ve oyuncu kadrosunun tamamı köylü kadınlardan oluşan 'Yün Bebek' filmlerinin izleyiciyle buluşacağını ifade etti.



Filmlerin ödüllü olmasına ve ABD'de daha önce gösterilmemiş olmasına önem verdiklerini ifade eden Subentekin, filmlerin ücretsiz izlenebileceğini vurguladı. Festivalin ilk gününde Kazakistan yapımı 'Awakening' ve 'AK KYZ' adlı filmler gösterildi.