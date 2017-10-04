2 motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da 2 ayrı motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 17 yaşındaki H.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun\'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde çeşitli tarihlerde iki ayrı motosiklet çaldığı iddia edilen H.A., polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Yaşının küçük oluşu nedeniyle bugün Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.