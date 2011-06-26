2 milyon yıl sonra yine istila

T24 - Küresel ısınmayla belirli bölgelerde yaşayan türler dünyanın diğer yerlerine doğru yayılarak istila hareketi başlatıyor.





Küresel ısınma sonucunda Kuzey Kutbu'nda buzulların geri çekilmesiyle birlikte, Büyük Okyanus'tan Atlas Okyanusu'nun kuzey bölümüne doğru en son 2 milyon yıl önce rastlanan bir tür istilasının başladığı belirlendi.

Geçen yıl İsrail kıyıları açıklarında 13 metre boyundaki bir gri balinanın gözlemlenmesi, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde en az 800 bin yıldır olmayan bir plankton türünün yeniden belirmesi gibi bulgular, tür istilasının işareti olarak yorumlanıyor. Besin zincirinin en altındaki canlı olan planktonun bu türüne, Atlas Okyanusu'nun kuzeyindeki Labrador Denizi'nde ilk kez 1999'da rastlandı. Şimdi ise artık daha güneyde, New York kıyılarına kadar yayıldığı görülüyor. İsrail açıklarında Mayıs 2010'da gözlemlenen gri balina türü de Atlas Okyanusu'ndaki aşırı avlanma sonucunda 1700'lerin ortalarında bu havzada tükenmişti. Bu balinanın bir türü de İspanya kıyıları açıklarında, İsrail'de görülmesinden 22 gün sonra görülmüştü.

Bir okyanustan diğerine yönelik tür istilası veya göçüne, Büyük Okyanus'un kuzeyinden başlayarak Kanada'nın kuzeyinden devam eden ve Atlas Okyanusu'na açılan "Kuzey Geçidi" adlı deniz yolunun, yazılı tarihin başlangıcından itibaren ilk kez 1998'de, ikinci kez de 2007'de bir uçtan bir uca buzdan tamamen arınarak geçit vermesinin yol açtığı düşünülüyor.

İklim değişikliği ve okyanuslar ile ilgili olarak 17 akademik kuruluşun katkı yaptığı ve 13 yıldır 300'den fazla akademik çalışmanın yapıldığı Clamer Projesi kapsamında, söz konusu balina ve plankton istilalarıyla ilgili bir çalışması bulunan, İngiltere'nin Plymouth kentindeki Alister Hardy Okyanus Bilimleri Vakfı'ndan Philip C. Reid, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde 2 milyon yıldır gözlenmeyen bu kapsamda bir tür istilasının sebebinin iklim değişikliği olduğunu belirterek, bu istilanın sonuçlarının da devasa olacağını, bölgede birçok türün tükenmesi, yeni gelen birçok türün de baskın hale gelmesiyle sonuçlanacağını belirtti.