2 milyon TL'yi önce çaldı sonra geri getirdi!

T24 - İstanbul’da zırhlı araçla taşıdığı paraları, arkadaşını bağlayarak çalan güvenlik çalışan Erkan Ç.’nin poliste, çok çalıştırıldığını, fazla mesai ücretlerini alamadığı için işyerine ceza vermek için soygunu yaptığını söyledi.





Bir para nakil şirketinde çalışan soyguncu "Amacım çalıştığım şirkete bir ders vermekti. Çaldığım paraları harcamayı hiç düşünmedim. Zaten ihtiyacım da yoktu" dediği öğrenildi. Erkan Ç.’nin kaçarken bindiği taksinin parasını da cebinden ödediği soygun parasına dokunmadığı öğrenildi.





'Yeter artık buraya kadar'



TEM gişelerinde meydana gelen olayda, zırhlı aracı korumakla görevli güvenlik çalışanı Erkan Ç.(28), sürücü Hikmet Karaman’ı bağladıktan sonra araçtaki 349 bin lira, 324 bin Euro, 310 bin dolar, 50 bin sterlin, 1250 Avusturya doları, 2 bin 685 Kanada doları ve 10 bin 870 isviçre kronunu ile kayıplara karıştı. Bağlarını dişleriyle çözen Hikmet Karaman’ın polise haber vermesi üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı. Hikmet Karaman poliste verdiği ifadesinde "Normal bir şekilde gidiyorduk. Birden silahını çekip ‘Yeter artık buraya kadar’ diye bağırdı. Ellerimi plastik kelepçeyle bağlayarak beni aracın arkasına kilitledi. Paraları alıp kaçtı." dedi.





Paralar tavuk kümesinde



Polis saldırganı yakalamak için operasyonları sürdürürken evli ve bir çocuk babası Erkan Ç., çaldığı paralarla birlikte ortaya çıkarak polise teslim oldu. Teslim olduğunda paralar yanında olmayan Erkan Ç., paraları bir akrabasının evinde tavuk kümesine sakladığını söyledi. Polis Erkan Ç.’yle birlikte söylediği adrese giderek, paraları kümesten aldı.





'Bana değer bermedikleri için yaptım'



Gasp Büro Amirliğine getirilen Erkan Ç.’nin kendisini sorgulayan polislere soygunu anlık bir kararla yaptığını söyledi. 3 yıldır çalıştığı işyerinde 768 lira net maaş aldığını Erkan Ç. "Hakkımı alamıyordum. Geç saatlere kadar çalıştırıyorlardı. Daha sonra fazla mesai paralarını ‘Sen çok çay içiyorsun. O saatlere sayıyoruz" diyerek ödemiyorlardı. Bana hak ettiğim değeri vermiyorlardı. Çalıştığım şirkete bir ders vermek istedim. Bu işi onlara kızdığım için yaptım. Aldığım parayı hiçbir zaman harcamayı düşünmedim. Akşama kadar Abdurrahman Gazi mahallesindeki ormanlık alanda oturdum. Hava kararınca bir kahvehaneye gidip televizyon seyredip arandığımı öğrenince, paraları bir akrabamın evindeki kümese saklayıp teslim olmaya gittim." dedi.





Kaçarken taksi parasını cebinden ödemiş



Öte yandan Erkan Ç.’nin soygundan sonra kaçmak için bindiği taksi parasını cebinden ödediği ortaya çıktı. Çaldığı bir paranın tek kuruşuna dokunmadan teslim eden Erkan Ç.’nin "Taksi parasını cebimden ödedim. Para dolu çantaları bir kere daha açıp bakmadım" dediği 2 haftadır da eşine "Ben bunlara bir ders vereceğim. Bana değer vermemelerinin karşılığını görecekler" dediği öğrenildi.



Poliste işlemleri tamamlanan Erkan Ç. adliyeye sevk edilirken, paralar şirkete teslim edildi.





