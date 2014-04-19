2 milyon TL'lik lüks otomobil vurgunu

Sahte belgelerle Türkiye’ye sokulan 280 lüks otomobile el konuldu. Ünlü isimlerin araçlarının da bulunduğu otomobillerin devleti 2 milyon TL zarara uğrattığı belirtildi.

Ankara Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurtdışından Türkiye’ye sahte belgeler düzenleyerek soktukları Otomobilleri satarak devleti vergi kaybına uğratan bir şebekeyi tespit etti. Milliyet gazetesinden Sertaç Koç’un haberine göre, şebekeye yönelik yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen eşzamanlı baskınlarda 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan Ş.A., M.U, A.İ.A., S.A.H. ve S.T.’nin de örgütün lider kadrosu olduğu kaydedildi.

Şebekenin özellikle Almanya’daki çalıntı ya da oto kiralama şirketlerince kullanılan lüks araçları hedef olarak seçtikleri öğrenildi. Şebekenin bu araçları sahte belgeler düzenleyerek Türkiye’ye soktukları anlaşıldı. Şebekenin Türkiye’yi soktukları bu araçları piyasa fiyatının bir miktar altında sattıkları belirlendi.

Sıfır gibi satıyorlar

Şebekenin ikinci bir dolandırıcılık olayını ise bu araçların satışı sırasında yaptığı anlaşıldı. Söz konusu araçları gerekli bakımın ardından sıfır kilometre gibi müşterilere sattıkları belirlendi. Bu kapsamda şebekenin araçların sıfır gibi görünmesini sağlayan sahte belgeler de ürettikleri saptandı.

Zanlıların sahte belgelerle Türkiye’ye soktukları bu araçlar nedeniyle devleti yüklü miktarda vergi kaybına uğrattıkları da ortaya çıktı. Araçların toplam değerinin yaklaşık 10 milyon TL olduğu tespit edildi. Devletin bu araçlardan alması gereken ÖTV’yi tahsil edemediği için de 2 milyon TL vergi kaybına uğradığı anlaşıldı. Otomobiline el konulan 280 kişi arasında sanatçılar, eski milletvekilleri ve işadamlarının da bulunduğu öğrenildi. Bu 280 kişinin de kaçak otomobilleri almaktan ifadelerine başvuruldu. Söz konusu isimlerin araçların kaçak olduğunu bilmediklerini söylediği ifade edildi.

280 kişi hakkında işlem

280 kişi hakkında da kaçakçılık malını satın almaktan işlem yapıldığı kaydedildi. Devletin el koyduğu araçların mahkeme sürecinin ardından ihale usulüyle satılacağı belirtildi.