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Yaşam

2 milyon lirayı çalıp borçlarını ödemişler

Konya'da banka aracındaki 2 milyon lirayla kaçan şoför ile arkadaşının 65 bin lirayla borçlarını ödedikleri ortaya çıktı

07 Nisan 2013 17:38

Konya’da kullandığı para nakil aracından 2 milyon lira çaldığı öne sürülen şoför ile arkadaşı Mersin’de yakalandı. Ele geçirilen paradan 65 bin lirasının eksik olduğu öğrenildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayın hemen ardından çalışma başlattı.

Polis, para nakil aracının terk edildiği Sille Parsana Mahallesi Yelda Sokak civarı ile kentin giriş çıkışlarındaki güvenlik kameralarını inceledi.

Yaklaşık 50 noktadaki güvenlik kameralarını inceleyen, 75 ayrı evde yaşayan kişilerle görüşen polis, Trafik Elektronik Denetleme Sistemi’nden (TEDES) Hasan C. (30) ile Mehmet D’nin (27) kaçış güzergahını belirledi.

Olayın hemen ardından üç ayrı kiralık araç değiştiren Hasan C. ile Mehmet D’nin Mersin’de oldukları tespit edildi.

Mersin polisi ile yapılan operasyonda Hasan C. ile Mehmet D. yakalandı. Ele geçirilen paradan 65 bin lirasının eksik olduğu öğrenildi. KKTC’ye kaçmayı düşünen şüphelilerin 65 bin lirayla borçlarını ödediklerini söyledikleri bildirildi.

Yaklaşık 23 saat sonra yakalanan şüphelilerin, olayın hemen ardından yola çıkmadıkları, gizlendikleri yerde bir süreliğine ortalığın sakinleşmesini bekledikleri belirtildi.

Hasan C. ile Mehmet D, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Öte yandan, Mehmet D’nin olay günü yiyecek bir şeyler alması için araçtan indirdiği ve sonrasında gözaltına alınan özel para nakil şirketinin güvenlik görevlisi Fırat B’nin ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Konya’da Mehmet D’nin, kullandığı para nakil aracından çaldığı 2 milyon lira ile bir gün önce ortadan kaybolduğu iddia edilmişti. Paraları aldıktan sonra aracı terk ettiği ve poliste yağma, yaralama gibi 16 ayrı suçtan kaydı bulunduğu belirtilen şoförün, üç gün önce de evini boşalttığı öğrenilmişti.

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