2 milyon 46 bin adayın başvurduğu YGS maratonu başlıyor

Üniversiteye girişte birinci aşama olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), yarın gerçekleştirilecek. Sınava 2 milyon 46 bin 583 aday başvurdu.

Tek oturumda yapılacak sınav, saat 10.00'da başlayacak ve adaylara 160 soru için 160 dakika sürecek.

Sınav 171 sınav merkezi, 6 bin 853 bina, 109 bin 307 salonda, 314 bin 861 görevliyle gerçekleştirilecek. Sınava, 2 milyon 46 bin 583 aday başvurdu.

Giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sayfasından alınacak

YGS'ye katılacak adaylar, giriş belgelerini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin internet sayfasından edinebilecek. Giriş belgesinin üzerinde adayın, sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunuyor. Adaylara ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecek.

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında en geç saat 09.00'da hazır bulunmaları gerekiyor. Adaylar, sınav salonuna 2015-YGS Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı veya pasaportları kontrol edilerek alınacak ve sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacak.

Hiçbir eşya emanete alınmayacak

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacak. Sınavın yapıldığı her bir salonda en az bir duvar saati bulunacak. Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş ile şeker ve peçete ÖSYM tarafından verilecek. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebilecek.

YGS'de Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen ortak müfredata dayalı Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testi yer alacak. YGS'de öğrencilere Türkçe'den 40, tarihten 15, coğrafyadan 12, felsefeden 8, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5, temel matematikten 40, fizikten 14, kimyadan 13, biyolojiden ise 13 soru sorulacak.

Adayların, sınav başladıktan sonra ilk 120 dakika ve son 15 dakika içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınavda kısa süre için bile olsa salonundan çıkmaları yasak olacak. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday, bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 120 dakikası dolana kadar sınav binasında bekletilecek.

Sonuçlar internetten duyurulacak

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar, YGS sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar isterlerse LYS'ye başvurabilecek. LYS'ye başvurular, 8-21 Nisan'da alınacak.