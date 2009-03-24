2 milyon 300 bin kişi oyuna sahip çıktı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) oy kullanmak için nüfus cüzdanlarında TC kimlik numarasını şart koşması üzerine bugüne kadar 2 milyon 300 bin kişinin TC kimlik No'lu belge aldığı belirtildi.



YSK'nın kararından bu yana geçen 10 gün içinde 2 milyon 300 bin seçmen TC kimlik No'lu belge aldı. Yetkililer, kimliğini yenilemeyen yaklaşık 1,2 milyon seçmen kaldığını, oy verme gününe kadar bu sayının daha da azalacağını belirtiyor.



Nüfus dairelerinin seçim günü açık olacağına dikkat çekilirken, seçimlerde ayrıca, kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, kamu kurumlarınca verilmiş resimli ve soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, sarı basın kartı, üniversite öğrenci kimlikleri, evlenme cüzdanı ve sürücü belgeleri de geçerli olacak.



YSK'nın nüfus kayıt örneği ile oy kullanılabileceğine ilişkin kararına kadar geçen 6 günlük sürede 950 bin seçmene TC kimlik numaralı hüviyet cüzdanı verildi. TC kimlik numaralı nüfus kayıt örneği ile oy kullanılacağının açıklanmasından bu yana geçen dört günlük sürede ise bir milyon 350 bin kişi kimlik ve nüfus kayıt örneği aldı. Bir milyon 350 bin belgenin önemli bir bölümünü nüfus kayıt örneği oluşturdu.



İçişleri Bakanlığı verilerine göre YSK kararına kadar, 3,5 milyon seçmenin kimliğinde TC kimlik numarası bulunmuyordu. 2,3 milyon seçmenin belge almasıyla birlikte, kimliğinde numara bulunmayan 1,2 milyon seçmen kaldı. Kimlik numaralı belgesi bulunmayan vatandaşlar, 29 Mart'ta oy kullanamayacak.



Nüfus cüzdanı çıkarmak için kişinin bizzat nüfus müdürlüğüne gitmesi gerekiyor. Ancak nüfus kayıt örneği, eş, veli, vasi, üst soyları (babası, dedesi, dedesinin babası), alt soyları (bir kimsenin çocukları, torunları, torun çocukları) ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler tarafından alınabiliyor. Nüfus kayıt örneği çıkarabilmek için aile fertlerinden birinin, bir kimlik belgesi ile nüfus müdürlüğüne gitmesi yeterli. Bu işlem için dilekçe, fotoğraf, talep belgesi gibi ek bir belgeye de ihtiyaç yok.



Seçim günü nüfus daireleri açık



Yerel seçimlerde, kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, resmî daireler veya iktisadî devlet teşekküllerince verilmiş resimli ve soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, sarı basın kartı, üniversite öğrenci kimlikleri, evlenme cüzdanı ve sürücü belgeleriyle oy kullanılabilecek. Geçerli resmî belgelerinde kimlik numarası olmayanlara nüfus müdürlüğünden imzalı, mühürlü nüfus kayıt örneği ile oy kullanma imkânı da sağlandı. Bu belge için hiçbir ücret alınmıyor. Nüfus daireleri seçim günü de açık olacak.

