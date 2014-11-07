T24 LogoT24 Logo
Politika

2 milyon 259 bin 620 aileye kömür yardımı yapılıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, 2013 yılında 2 milyon 181 bin 630 ton kömür yardımı yapıldığını açıkladı

07 Kasım 2014 19:22

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, CHP İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in "kömür" yardımlarına ilişkin TBMM'ye verdiği soru önergesine yanıt verdi.
İslam, 2003 ile 2013 yılları arasında dağıtılan kömür yardımı miktarlarını açıkladı. Buna göre, 2003'te kömür yardımı yapılan aile sayısı 1 milyon 96 bin 488, dağıtılan kömür miktarı ise 649 bin 818 ton iken, bu rakam 2013'te 2 milyon 259 bin 620 aile ve 2 milyon 181 bin 630 ton kömüre yükseldi.

DHA'nın haberine göre, CHP İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam'ın yanıtlaması istemiyle Meclis'e verdiği soru önergesinde, "Bugüne kadar kaç aileye kömür yardımında bulunulmuştur? İçinde bulunduğumuz bu yaz aylarında kömür dağıtımına hız verilmesinin cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönük bir yatırım olduğu iddiaları hakkında ne düşünülmektedir?" diye sordu.

Yapılan kömür yardımlarının cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönük iddialarını da Meclis gündemine taşıyan Yüksel, "2003 yılından beri toplam kaç ton kömür dağıtılmıştır. Yıllara ve illere göre dağılımı nedir? SYDV'lere teslim edilen toplam kömürün ne kadarı TKİ'den ne kadarı dışarıdan ve hangi yöntemle satın alınmıştır? Satın alımlarda kamu zararı oluştuğu gerekçesi ile açılan soruşturma ve dava var mıdır? Kömür alımlarında hangi firmalar tercih edilmiştir? Hangi kriterler dikkate alınmıştır? Bugüne kadar kaç aileye kömür yardımında bulunulmuştur? Her yıl düzenli olarak kömür yardımında bulunulan aile sayısı nedir? İçinde bulunduğumuz bu yaz aylarında kömür dağıtımına hız verilmesinin cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönük bir yatırım olduğu iddiaları hakkında ne düşünülmektedir?" diye sordu.

 

ETİKETLER

ayşenur islamalaattin yükselkömüryardım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24