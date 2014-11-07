2 milyon 259 bin 620 aileye kömür yardımı yapılıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, CHP İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in "kömür" yardımlarına ilişkin TBMM'ye verdiği soru önergesine yanıt verdi.

İslam, 2003 ile 2013 yılları arasında dağıtılan kömür yardımı miktarlarını açıkladı. Buna göre, 2003'te kömür yardımı yapılan aile sayısı 1 milyon 96 bin 488, dağıtılan kömür miktarı ise 649 bin 818 ton iken, bu rakam 2013'te 2 milyon 259 bin 620 aile ve 2 milyon 181 bin 630 ton kömüre yükseldi.

DHA'nın haberine göre, CHP İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam'ın yanıtlaması istemiyle Meclis'e verdiği soru önergesinde, "Bugüne kadar kaç aileye kömür yardımında bulunulmuştur? İçinde bulunduğumuz bu yaz aylarında kömür dağıtımına hız verilmesinin cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönük bir yatırım olduğu iddiaları hakkında ne düşünülmektedir?" diye sordu.

Yapılan kömür yardımlarının cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönük iddialarını da Meclis gündemine taşıyan Yüksel, "2003 yılından beri toplam kaç ton kömür dağıtılmıştır. Yıllara ve illere göre dağılımı nedir? SYDV'lere teslim edilen toplam kömürün ne kadarı TKİ'den ne kadarı dışarıdan ve hangi yöntemle satın alınmıştır? Satın alımlarda kamu zararı oluştuğu gerekçesi ile açılan soruşturma ve dava var mıdır? Kömür alımlarında hangi firmalar tercih edilmiştir? Hangi kriterler dikkate alınmıştır? Bugüne kadar kaç aileye kömür yardımında bulunulmuştur? Her yıl düzenli olarak kömür yardımında bulunulan aile sayısı nedir? İçinde bulunduğumuz bu yaz aylarında kömür dağıtımına hız verilmesinin cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönük bir yatırım olduğu iddiaları hakkında ne düşünülmektedir?" diye sordu.