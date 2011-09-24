2 milyon 200 bin kişi bıraktı

T24 - Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Seraceddin Çom, Türkiye'de son iki yılda 2 milyon 200 bin kişinin sigarayı bıraktığını, son 8 ay içinde 400 bin kişinin de sigarayı bırakmak için hastanelere başvurduğunu söyledi.

Çom, “Dumansız Hava Sahası” uygulamasının Türkiye genelinde olumlu sonuçlar verdiğini, ancak bu tür programları kısa süreli değerlendirmemek gerektiğini belirtti.

Yapılan istatistikler ve saha araştırmalarının dünya ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye'de yaşayan vatandaşların uygulamaya büyük destek verdiğini gösterdiğini ifade eden Çom, şöyle konuştu:

“Vatandaşlarımız temiz hava sahasına sahip çıktı. Sigara bırakanların oranı dünyada hiçbir ülkede görülmemiş derecede... Son iki yılda 2 milyon 200 bin kişi sigarayı bıraktı. Son 8 ayda da 400 bin kişi sigarayı bırakmak için hastanelere başvurdu. Bunun yanı sıra çok fazla kişi de sigarayı azalttı. Bu böyle de devam edecek. İş yerlerinde korkulduğu gibi olmadı. 'İş yerlerine yasak gelirse iflas ederiz, batarız' diye endişeler vardı. Bunlar olmadı. Tabi tek, tük bazı yerlerde ihlaller olmuyor mu? Oluyor. Vatandaşlarımız, sahip olma özeliğini devam ettirdiği sürece gelecek nesillerde çocuklarımız temiz bir havaya sahip bir ülkede yaşayacaklar. En sevindirici olay uygulamaya vatandaşın sahip çıkmasıdır. Uygulama Türkiye'de çok iyi gidiyor.”

Çom, hastanelerin Sigara Bırakma Üniteleri'ne yapılan başvuruların azımsanmayacak rakamlara ulaştığını anlatarak, “Tahmin ettiğimizden çok daha fazla müracaat var. 8 aylık sürede 400 bin kişi sigara bırakma polikliniklerine başvurdu. Beklenenden çok müracaat var. Sigarayı bırakmak isteyenler için “171 Hattı” ilk açıldığı günlerde kitlenmişti. Toplum çok istekli, bu konuda hastaneler kapasitelerini artırmaya çalışıyorlar” dedi.

"3 ambulans uçak daha filoya katılacak"



Sağlık Bakanlığına ait 17 ambulans helikopter ile 2 ambulans uçağın bulunduğuna da değinen Çom, şunları söyledi:

“Son zamanlarda sağlık alanında yapılan yatırımlar büyük ivme kazandı. Geçmiş yıllara göre daha yüksek seviyede hizmet veriliyor. 17 ambulans helikopter ve 2 ambulans uçak var. Helikopterler beklentileri karşılıyor. Ambulans uçağa da talep arttı. Bunu karşılamak için 2-3 ay içinde 3 uçak daha filoya katılacak. Kamu eliyle yönetilen, idare edilen bu havadan 112 Acil Sağlık Sisteminde Türkiye dünyadaki en büyük ülke olacak. Hava ambulanslar, karadan ulaşamadığımız bölgelerde bize kolaylık sağlıyor. Trafik kazalarında otoyollara inip yaralıyı alabiliyoruz. Dağda, bayırda, yamaçta yardıma ihtiyaç olan her yere gidiyoruz.”

Türkiye'de her 10 kişiden 7'si kilolu



Çom, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarının ortak çalışması ile çocukların sağlıklı hayat sürdürebilmelerine yönelik “obezite ile mücadele” çalışması başlattığına da değinerek, şunları bildirdi:

“Bu çalışma çocuklarımızın gelecekte sağlıklı hayat sürdürebilmeleri, obeziteden korunmalarına yöneliktir. Bilinçli beslenme bilgisi olması lazım. Yani bir gıdayı yasaklamak mümkün değil. Sadece o kişinin, o gıdadan bir günde ne kadar alması gerektiğini kendinin bilerek kontrol etmesi lazım. Bilinçsizce, 'çok hoşumuza gitti' diye aynı gıdayı fazla fazla yemek yerine, her birinden kontrollü ve az olarak yememiz lazım. Çünkü dünyada obozite en büyük problemlerden biri. Türkiye'de de her 10 kişiden 3'ü olması gereken kiloda. Geriye kalan 7'si kilolu ya da aşırı kilolu. Bu yaptığımız araştırmalarda ortaya çıktı. Çocuklarda, okul çağında bilinçli, dengeli beslenme bilgisi olursa, erişkin olduklarında sağlıklı bir nesil olarak hayatlarını sürdürürler. Bu yüzden anne ve babalara çok iş düşüyor.”



