2 milyon 135 bin kaçak emeklimiz var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaptırılan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Merkezi’nin açılışında yaptığı konuşmada, “Türkiye’de sosyal güvenlik sistemini, maalesef politik çıkarlar, çatışmalar uğruna mahvettiler, perişan ettiler.



Eğer 1990’larda yanlış adımlar atılmamış olsaydı, bugün belki Türkiye ekonomik açıdan birçok sorunla karşı karşıya kalmayacaktı. Ama 1991’den 2007’nin sonuna kadar sosyal güvenlikteki yanlış politikalardan dolayı bu fakir millet 851 katrilyon lira para ödedi. 851 katrilyon lira 1991’de sosyal güvenlikte atılan yanlış adımlardan dolayı bu milletin cebinden çıktı. Siyaset uğruna, politika uğruna, sen, ben kavgası uğruna ne yazık ki böyle büyük yanlışları işledik.



Şu anda Türkiye’de 38-40 yaşında emekli olduğu halde, kayıt dışı yani kaçak çalışan 2 milyon 135 bin emeklimiz var. 2 milyon 270 bin kişiye de iş arıyoruz” dedi.



TBMM’de çıkarılan 5502 sayılı yasayla tüm sosyal güvenlik kurumlarının bir çatı altında toplanmasına karar verildiğini anımsatan Çelik, 81 ilde sadece Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüklerinin bulunduğunu ifade ederek, artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık kimlik numarasıyla her yerde her işlemin yapılabildiğini söyledi.



Faruk Çelik, Türkiye genelinde 410 merkezde SGK merkezleri açılacağını belirterek, “Türkiye’de ilk SGK merkezi Mustafakemalpaşa ilçemizde açılıyor. Yalnız illerde değil ilçelerde de bu müdürlüklerimizi, merkezlerimizi kuracağız. Vatandaşımız buradan hizmet görecek” diye konuştu.



Yapısal sorunların yavaş yavaş çözüldüğünü dile getiren Çelik, Sosyal Güvenlik Reformu ile Genel Sağlık Sigortası Yasalarını Meclisten geçirdiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:



“1 Ekim itibariyle bu yasaların tümü yürürlüğe giriyor. Yeni bir dönem başlıyor. Artık yeşil kartlılar da buraya gelecek. 70 milyonu ilgilendiren işler yapıyoruz. SGK, SSK değil, BAĞ-KUR değil, Emekli Sandığı değil. Burası yeni bir kurum. Bu kurumda, kurumun imajını bozacak hiç kimse çalışmasın. Kurumumuzda güler yüz hakim olacak. Bunların takipçisi olacağız.”



Bakan Çelik, Fransa’nın, Almanya’nın 65 yaş emeklilik politikası uyguladığına dikkati çekerek, “Şimdi artık popülizm dönemi bitti. Ne aldanan, ne aldatan olacağız. Millet artık uçurumun kenarından zar zor bir dönüş yaptı. Bu yaptığımız dönüş noktasında artık, doğru adımlar atmak mecburiyetindeyiz” şeklinde konuştu.



SKK, BAĞ-KUR borçlarıyla ilgili çok ciddi bir yapılandırma yaptıklarını da anlatan Çelik, şöyle devam etti:



“Borç faizlerinden yüzde 85 sildik. Dün itibariyle 4 katrilyon 400 trilyon da kasamıza nakit olarak girdi. Umuyorum ki, 2 yıl içinde 13 katrilyon lira kasamıza girecek ve milletin hizmetine dönüşecek. Bütün SSK’lı ve BAĞ-KUR’lulara sesleniyorum; ayın 8’i son gün. 1 Ekim’de Genel Sağlık Sigortası’na geçtiğimiz zaman BAĞ-KUR’lu olarak prim borcun varsa sağlıktan istifade edemeyeceksin. (Yüzde 85’i niye getirdin?) diye bize soruyorlar. Bu kadar büyük af olur mu? Cumhuriyet tarihinde olmayan bir barış elini uzattık biz. Genel Sağlık Sigortası’na geçtiğimiz zaman artık kayıt dışılık yok. Herkes kayıt içinde olacak. Hesabına sahip çıkan bir devlet olmak mecburiyetindeyiz ki, acınacak duruma düşmeyesiniz. Alacağını bilen, devlet hizmetini de en güzel şekilde sunan bir devlet anlayışına geçmemiz gerekiyor. Vatandaşın hakkı, hukuku, onuru ancak böyle korunabilir.”

