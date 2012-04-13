2 metrelik demir ensesine saplandı

Osmaniye’de inşaatı devam eden binanın üçüncü katından düşen işçi Yücel Çubukçu’nun ensesine 2 metre uzunluğundaki inşaat demiri ok gibi saplandı.

5 katlı bina inşaatında meydana gelen olayda, 3’üncü katta çalışan inşaat işçisi Çubukçu, dengesini kaybedip, elindeki 2 metrelik demir çubukla düştü. Bu sırada 10 milimetre çapındaki demir, Çubukçu’nun ensesinden girip, yanağından çıktı. Olay yerine çağrılan ambulans ve itfaiye ekiplerinin müdahelesiyle demir çubuğun bir bölümü kesildi. Sedyeye alınan Yücel Çubukçu, hastaneye kaldırıldı.