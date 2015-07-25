2 metrelik ceset çiçeği, beş yıl sonra açtı

İki metre boyundaki ceset çiçeği Amorphophallus Titanum kötü kokusu nedeniyle leş çiçeği olarak da biliniyor. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Jindai Botanik Bahçesi yoğun talep üzerine ziyaret saatlarini uzattı.

Ceset çiçeği bir ya da iki gün sonra soluyor

Çiçek, çürümüş etinkine benzeyen kokusuyla böcek ve sinekleri çekiyor. Çiçeğin anavatanı Endonezya'nın Batı Sumatra bölgesindeki yağmur ormanları. Deniz seviyesinden 120 ila 365 metre yükseklikteki tepelerde yetişen çiçeklerin nesli, yaygın ormansızlaştırma nedeniyle tehdit altında.