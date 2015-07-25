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Yaşam

2 metrelik ceset çiçeği, beş yıl sonra açtı

Japonya'daki bir parkta dünyanın en eski ve en büyük bitki türlerinden biri, beş yıl aradan sonra çiçek açtı

25 Temmuz 2015 22:11

İki metre boyundaki ceset çiçeği Amorphophallus Titanum kötü kokusu nedeniyle leş çiçeği olarak da biliniyor. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Jindai Botanik Bahçesi yoğun talep üzerine ziyaret saatlarini uzattı.

 

Ceset çiçeği bir ya da iki gün sonra soluyor

 

Çiçek, çürümüş etinkine benzeyen kokusuyla böcek ve sinekleri çekiyor. Çiçeğin anavatanı Endonezya'nın Batı Sumatra bölgesindeki yağmur ormanları. Deniz seviyesinden 120 ila 365 metre yükseklikteki tepelerde yetişen çiçeklerin nesli, yaygın ormansızlaştırma nedeniyle tehdit altında.

 

 

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Amorphophallus TitanumCeset ÇiçeğiJaponyaJapon

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