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Yaşam

2 madenci hala göcük altında

Zonguldak'taki grizu patlamasında hayatını kaybeden 30 madenciden ikisi hala göçük altında. Arama çalışmaları sürüyor.

23 Mayıs 2010 03:00

T24 - Zonguldak'taki grizu patlamasında hayatını kaybeden 30 madenciden ikisi hala göçük altında. Arama çalışmaları sürüyor. Kazanın meydana geldiği bölümün dışında kömür çıkarma işlemi başladı.

Pazartesi günü meydana gelen grizu patlamasında göçük altında kalan 30 işçiden 28'inin cenazeleri çıkarılmıştı. Ancak iki işçi hala göçük altında. Arama çalışmaları sürüyor.

Aramalar patlamanın meydana geldiği Karadon Maden Ocağı ile buraya yeraltından 2,5 kilometre uzaklıktaki Gelik Maden Ocağı’nda yapılıyor.

Madenden cenazesi çıkarılan 28 işçiden 25'i Zonguldak ve Bartın'da toprağa verildi. Kimliği tespit edilemeyen üç kişinin DNA örnekleri ise İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Bu arada patlamanın meydana geldiği madende 540 kodu dışında kömür çıkarma faaliyeti başladı.



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