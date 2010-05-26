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Yaşam

2 maden işçisinin ölü bedenlerine her an ulaşılabilir

TTK Karadon ocağındaki grizu patlamasında madende kalan 2 işçiye her an ulaşılabileceği bildirildi.

26 Mayıs 2010 03:00

T24 - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü ocağında meydana gelen grizu patlamasında madende kalan 2 işçiye her an ulaşılabileceği bildirildi.


17 Mayıs'taki patlamada yaşamını yitiren 28 işçinin cesetlerinin ocaktan çıkarılmasının ardından madende kalan Engin Düzcük ve Dursun Kartal'a ulaşmak için çalışmalar sürdürülüyor.


Yetkililer, patlama sırasında oluşan ilk göçüğün temizlendiğini, ikincisinde ise yaklaşık 50 kişinin çalışmalarını aralıksız yürüttüklerini belirterek, madencilere göçük altında olmaları durumunda kısa zamanda ulaşmayı beklediklerini kaydettiler.


Grizu patlamasında hasar gören yeni servis kuyusunun onarımı kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelerek incelemelerini tamamlayan 2 uzmanın kentten ayrıldığını bildiren yetkililer, yaklaşık 15 gün sonra Karadon'da çalışmalarına başlayacaklarını belirtti.

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