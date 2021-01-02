2 lira vermediği için sırtından bıçaklandı

Bursa’da Uğur M. kendisinden 2 TL isteyen Cengiz Ö.’ye olumsuz yanıt verince sırtından bıçaklandı. Gözaltına alınan Cengiz Ö.'nün ilk ifadesinde, "Parası olmadığını söylese yeterdi, kimse beni küfür ederek aşağılayamaz" dediği öğrenildi.

Bursa'da dün akşam meydana gelen olay kısıtlama saatlerinde iş yerinden çıkan Uğur M. evine giderken yaşandı. Yürüdüğü sırada yanına gelen Cengiz Ö., ekmek almak için 2 TL istedi.

Uğur M.’nin olumsuz yanıt vermesi üzerine çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Cengiz Ö. belinden çıkardığı ekmek bıçağını Uğur M.’nin sırtına sapladı. Uğur M. kanlar içinde yere yığılırken Cengiz Ö. olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan Uğur M.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.