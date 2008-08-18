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Kültür-Sanat

2 – Leylak Zamanı

18 Ağustos 2008 03:00




Yazar: Maeve Binchy
Yayınevi: Doğan Kitapçılık

Her Cuma akşamı leylak rengi bir minibüs, içinde yedi yolcusuyla Dublin´den üç saat uzaktaki taşra kasabası Rathdoon´a doğru yola çıkar. Minibüsün hiç değişmeyen yedi yolcusundan her birinin diğerlerinin bilmediği gizli bir hikayesi, zorunlu bir yolculuk nedeni vardır. Paylaşılmayı bekleyen sırlar ve hikayeler... Maeve Binchy gerçek dertleri ve sevinçleriyle son derece canlı karakterleri bir kez daha ustalıkla buluşturup her zamanki gibi öğretici ve keyifli, sıcacık bir roman sunuyor okurlarına...

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