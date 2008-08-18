2 – Leylak Zamanı

Yazar: Maeve BinchyYayınevi: Doğan KitapçılıkHer Cuma akşamı leylak rengi bir minibüs, içinde yedi yolcusuyla Dublin´den üç saat uzaktaki taşra kasabası Rathdoon´a doğru yola çıkar. Minibüsün hiç değişmeyen yedi yolcusundan her birinin diğerlerinin bilmediği gizli bir hikayesi, zorunlu bir yolculuk nedeni vardır. Paylaşılmayı bekleyen sırlar ve hikayeler... Maeve Binchy gerçek dertleri ve sevinçleriyle son derece canlı karakterleri bir kez daha ustalıkla buluşturup her zamanki gibi öğretici ve keyifli, sıcacık bir roman sunuyor okurlarına...