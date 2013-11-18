2. Köprü yolunda yüze yakın ağaç neden kesildi?

Volkan Koç

TEM Kavacık Fatih Sultan Mehmet(FSM) Köprüsü yönündeki onlarca ağaç, son bir hafta içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kesildi. Yetkililer, ağaçların çevre düzenlemesi için kesildiğini söylerken Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ise, ağaçların vasfızsız ve hiçbir özelliğe sahip olmayan ağaçlar olduğunu iddia etti.

Onlarca ağaç kesildi

Günlerdir kesim yapılan ağaçlık alanda, belediye ekipleri, 100’e yakın irili ufaklı ağacı kesti. FSM yönündeki ağaçlık alanda peyzaj çalışması yapan belediye ekiplerinin kestiği ağaçlar bunlarla sınırlı değil. Her gün on binlerce insanın geçtiği güzergâh üzerinde bulunan ağaçlar, köprü girişinde bulunan polis merkezine doğru kesilmeye devam ediliyor.

Belediye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında ortaya çıkan atıklar, kesilen ağaçların olduğu alanda açılan derin çukurlara, iş makineleri aracılığıyla gömülüyor. Belediye yetkilileri ise, bu atıkların organik atıklar olduğunu ve çürümeleri adına gömdüklerini belirtti.

'O ağaçlar vasıfsız, problem oluyorlar'

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Anadolu Yakası Beykoz Şefi Ali Yazıcı, T24’e yaptığı açıklamada, “Genellikle kesilen ağaçlar problemli ağaçlar. Kurumuş ağaçlar. Akasya ağaçları. Bu ağaçlar düzensiz yayılıyor. Kontrol edilebilir bir yeşil alana dönüştürmeye çalışıyoruz. Ağaçların bir kısmı hastalıklı ve çürümüş. Sağlıklı olanları koruyoruz. Dikenli bölgelerdeki ağaçları mecburi olarak kesiyoruz. İş makinesi çalışırken, yukarıdaki çirkin bir görüntüyü temizleyebilmek adına iş makinesi sokmak gerekiyor. Rahat çalışabilmesi adına iş makinesi de haliyle bir kısım denk gelen yerleri kaldırması gerekiyor. Diğer yandan alandaki pisliği organik artık olarak yere gömüyoruz ki çürüsünler. Organik çöp olarak oraya gömüyoruz. 30 bin metrekarelik alanı insan gücü ile temizlemek mümkün değil. Oraya tekrardan ağaç ve çiçek edilecek" dedi. Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ise kesilen ağaçlar ile ilgili Twitter’da sorulan sorulara “İBB çevre düzenlemesi yapıyor. O ağaçlar vasıfsız ve problem oluyorlar. Bilginize.” cevabını verdi.