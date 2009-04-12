2 kızkardeş sobadan zehirlendi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, söndürmeden yattıkları kömür sobasından çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenenc kızkardeşler Hatice ve Songül İlhami hastanede tedaviye alındı.



Fatih Mahallesi Nergiz Sokak 10 numarada oturan 24 yaşındaki Hatice İlhami ile kardeşi 22 yaşındaki Songül İlhami dün gece odalarındaki kömür sobasını tam olarak söndürmeden yattı. Bugün saat 04.00 sıralarında tuvalete gitmek için kalkan anne 49 yaşındaki Fadime İlhami, kızlarının kapısı kapalı olan odalarından hırıltı sesleri geldiğini duyunca içeriye girdi. Duman kaplı odada kızlarını baygın halde gören Fadime İlhami'nin uyandırdığı eşi Arif İlhami, polisi ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.



Polislerle birlikte gelen ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kız kardeşlere burada ilk müdahale yapıldı. Bilinçleri kapalı olan iki kardeş daha sonra İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Hatice İlhami ve kardeşi Songül İlhami'nin hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.

