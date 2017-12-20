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2 kız öğrenci diziden etkilenip intihara kalkıştı iddiası

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da bir ortaokulda eğitim gören 12 yaşındaki kız öğrenciler A

20 Aralık 2017 18:42

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da bir ortaokulda eğitim gören 12 yaşındaki kız öğrenciler A.D. ve C.N.D., sınıfta çok sayıda ilaç içerek intihara kalkıştı. Tedavilerinin ardından taburcu edilen öğrencilerin, bir yurtta kalan öğrencilerin hayatını anlatan televizyon dizisinden etkilenip intihara kalkıştığı iddia edildi.
Kentteki bir ortaokulda dün, 7\'nci sınıf öğrencileri A.D. ve C.N.D., iddiaya göre, evlerinden getirdikleri ilaçları sınıfta yutarak intihara kalkıştı. Durumu fark eden öğretmenler, kendi araçlarıyla iki kız öğrenciyi Karaman Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Mideleri yıkanan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu oldu.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı. Müdürlük yetkilileri, öğrencilerin, bir yurtta kalan kızların hayatını anlatan televizyon dizisinden etkilenmeleri sonucu intihara kalkıştıklarının anlaşıldığını söyledi. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten yetkililer, okula rehber öğretmen gönderip, öğrencilere psikolojik destek vermeye başladıklarını kaydetti.

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