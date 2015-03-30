2 kız çocuğunun bekaretini satın alan Türk'e 9 yıl hapis!

Geçen yıl nisan ayında Phnom Penh'de 14 yaşındaki iki kız çocuğunun bekaretini satın alan Türkiye vatandaşı A.G. (51), Kamboçya'da çıktığı mahkeme tarafından 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

The Cambodia Daily gazetesinin haberine göre, mağdur kızların annesi dahil üç Kamboçyalı kadın, çocuk fahişeliğini teşvikten 3 yıl hapse mahkum oldu.

Yargıç Meng Tony, Doeun Sprey Net'i (22), ' para karşılığı çocuğunun bekaretini sattıran' anneyi ikna etmeye arabuluculuk yapmaktan suçlu buldu. 14 yaşındaki kurbanlardan birinin ablası olan Chhoeun Srey Net'in kaçak olduğu öğrenildi.

Faruk Zabcı'nı DHA'da yer alan haberine göre, A.G. ve Doeun Sprey Net'in kurbanlardan birine 1.500 dolar; A.G.'nin ikinci kurbana 1.000 dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

Kamboçya polisi, A.G. yakalandığında, "Rüştünü ispat etmemiş bakire kızlarla ilişkiye geçtiği için onu, 15 gündür izliyorduk. Buraya genç bakire kızlarla seks yapmak için geldi. Motosiklet ve tuk-tuk şoförlerine bakire kızları nasıl bulacağını sordu" açıklamasını yapmıştı. Doeun Sprey Net'in 14 yaşındaki kızlardan birinin bekaretini A.G.'ye 700 dolara satması için arabuluculuk yaptığı belirtildi.

The Cambodıa Daıly gazetesi A.G.'nin cezasını çektikten sonra sınır dışı edileceğini yazdı.