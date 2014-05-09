'Kamboçya'da kız çocuklarının bekaretini satın alan Türk gözaltına alındı'

Kamboçya'da yayımlanan The Cambodia Daily gazetesi bugün "Kız çocuklarının bekaretini satın alan Türk adam" başlıklı haberinde, 51 yaşında bir Türk'ün çarşamba günü Phnom Penh'de iki 14 yaşında kızın bekaretini satın almak suçundan gözaltına alındığını yazdı.

DHA’da yer alan habere göre, İnsanlık Karşıtı Kaçakçılık Şubesinin Phnom Penh'deki polis şefi Keo Thea, yaptığı açıklamada kurban kızlardan birinin annesinin kızını Türk adama satma suçundan tutuklandığını, ikinci bir Kamboçyalı kadının da arabuluculuk ettiği için yakalandığını açıkladı.

Keo Thea, A.G. adlı Türk'ün Daun Penh bölgesindeki misafirevinde akşam 18.50 sıralarında tutuklandığına dikkat çekerken “Phnom Penh'de gençbakire bir kızla seks yaptığı için onu yaklaşık 15 gündür takip ediyorduk. Buraya kendisiyle seks yapacak genç bakire kızlar bulmaya geldi. Geldiğinde motorsiklet ve tuk-tuk şoförlerine bakire kızları nasıl bulacağını sordu. A.G. araba tamircisi. Phnom Penh'de yaklaşık bir aydır Wat Phnom yakınlarındaki Malis misafir evinde kalıyor. A.G.'nin önümüzdeki hafta ülkeyi terkedip Tayland'a gitme planları yaptığını haber aldık" dedi.

Arabulucu Doeun Srey Net'in (22) kurbanlardan birinin annesinin, kızının bekaretini 700 dolara A.G.'ye satması için arabuluculuk yaptığı iddia edildi. Polis şefi, kızın bekaretini 700 dolara satın almasına rağmen Türk adamın parayı düşürerek 400 dolar ödediğini söyledi.

A.G.'nin soruşturmasının sürdüğü belirtiliyor.

14 yaşındaki bir başka kızın da bekaretini satın aldığı soruşturması sürüyor.

Olayla ilgili üç zanlının hapiste olduğu, davanın Phnom Penh Belediye Mahkemesi'nde görüleceği yazıldı.

APLE yardım kuruluşunun müdür yardımcısı Yi Moden, “Türk zanlı suçlu bulunursa başka Kamboçyalı çocuklara zarar vermesini önlemek için hapis cezasından sonra sınırdışı edilmelidir" diye konuştu.