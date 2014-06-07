2 kız çocuğuna tecavüz etti, tutuksuz yargılandı, uyurken yakalandı

Hatay'da 2 kız çocuğuna tecavüz eden Ozan Ö. tutuksuz yargılandı, 45 yıl hapis cezası aldı, Yargıtay cezasını onayınca Adana'daki evinde uyurken yakalandı. Tutuksuz yargılanan Ozan Ö.'nün hakkında devam eden 5 ayrı da taciz davası var.

Doğan Haber Ajansı’ndan Fatih Karaçalı’nın haberine göre, Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde 2 kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 45 yıl 8 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan 31 yaşındaki Ozan Ö., Adana’daki evinde uyurken yakalandı.

İddiaya göre, Ozan Ö. 2010 yılında İskenderun İlçesi’nde 9 yaşlarındaki 2 kız çocuğunu kandırıp götürdüğü inşaatta ellerini ve ağızlarını bağladıktan sonra cinsel istismarda bulundu.

Çocuklara, "Olayı kimseye anlatırsanız sizi öldürürüm" tehdidinde bulunan Ozan Ö. Adana’ya döndü. Kızların olayı ailelerine anlatması üzerine hakkında suç duyurusunda bulunan Ozan Ö., tutuklandı. 'Cebir ve zorla alıkoymak, küçük yaştaki birden fazla mağdureye cinsel istismar' suçundan hakkında dava Ozan Ö. yargılama devam ederken tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İskenderun Ağır Ceza Mahkemesi, 2 kız çocuğuna yönelik taciz suçlamasından Ozan Ö.'yü toplam 45 yıl 8 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Hakkında açılmış 5 taciz davası devam eden Özdemir’in cezası Yargıtay tarafından onanınca yakalama kararı çıkartıldı.

Ozan Ö.'nün Adana’nın merkez Yüreğir İlçesi’nde oturduğunu tespit eden Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde evine baskın düzenledi.

Ozan Ö. yatağında uyurken gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Ozan Ö. işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.