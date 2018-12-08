2 kişiyi öldüren zabıta, 'Önüme geleni vururum, çekilin' diye binaya girmiş (4)

2 kişiyi öldüren zabıta, \'Önüme geleni vururum, çekilin\' diye binaya girmiş (3)

CENAZELER DEFNEDİLDİ

Çukurova Belediyesi\'nde görevli Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ile Zabıta Komiseri Habil Aykan\'ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Aykan\'ın cenazesi Çukurova Belediyesi\'ne getirildi. Aykan\'ın cenazesini burada belediye personeli tarafından karşılandı. Düzenlenen törende ise Aykan\'ın eşi Sibel Aykan ve kızları Elif ve Aysu Aykan güçlükle ayakta durdu. Törende konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, \" Ben tüm mesai arkadaşlarımızın başı sağ olsun diyorum. Toplumuz cinnet geçiriyor, bireysel silahlanma hızla artıyor. İnternet üzerinden bile silah siparişi veriliyor. Bu toplum artık o kadar gerilmiş ki cinnet noktasına gelmiş\" dedi. Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu\'nun ailesi ise belediyede yapılan törene katılmadı. Aydoğdu\'nun cenazesi ise, Kabasakal Mezarlığı\'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cinayet zanlısı Ahmet Altuğ ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Belediye önündeki törenden görüntüler

-Başkan Soner Çetin\'in konuşması

-Habil Aykan\'ın yakınlarından detaylar

-Cenazenin zabıta memurları tarafından taşınması

-Mezarlıktaki kalabalıktan görüntüler

-Tabuttan görüntü

-Yakınlarından görüntü

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Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)