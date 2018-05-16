2 kişinin öldüğü referandum kavgasını başlatan görüntüler ortaya çıktı

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Çermik ilçesine bağlı Yabanardı köyünde, 16 Nisan 2017\'deki anayasa değişikliği referandumunda sandık başında 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili, tutuklu sanık Mehmet Yıldız\'ın \'kasten öldürme\' suçundan ömür boyu hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, mağdur avukatı Mehmet Emin Aktar, kavganın başlamasına neden olan oy kullanmaya müdahale sırasında çekildiği belirtilen görüntüleri dosyaya sundu.

Çermik ilçesine bağlı Yabanardı köyünde, 16 Nisan referandumu sırasında seçim sandıklarının kurulduğu köy okulunun bahçesinde akraba olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, korucu Abdurrezzak Yıldız öldü, oğlu Şeyhmus ise yaralandı. Şeyhmus Yıldız\'ı otomobili ile hastaneye götürmek isteyen İdris Yıldız da köy içinden geçerken kimliği belirsiz kişilerin uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırıda yaşamını yitirdi. Şeyhmus Yıldız da kurtarılamadı.

Kavga sırasında silah kullandığı görgü tanıklarınca da tespit edilen eski korucu Mehmet Yıldız, ölenlerin yakınları tarafından darp edildi. Gözaltına alınıp tutuklanan Mehmet Yıldız hakkında \'kasten öldürme\' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

\'MUHTARIN SEÇMENE MÜDAHALESİ İLE OLAY ÇIKTI\'

İddianemede, 16 Nisan referandum oylamasında Yabanardı Mahalle Muhtarı Hıdır Yıldız\'ın bir seçmene müdahale etmesi nedeniyle başlayan tartışmanın dışarı taşması sonucu oy verme alanı olan Yabanardı İlkokulu\'nda olayların çıktığı belirtildi. Okula gelen muhtar Hıdır Yıldız\'ın oğlu Mehmet\'in, amcası Abdurrezzak ve oğlu Şeyhmus Yıldız\'ı ateş ederek öldürdüğünü belirten savcı, şüphelinin kıyafetleri üzerinde atış artıklarının tespit edildiğini kaydetti. Öldürülen Abdurrezzak Yıldız\'ın kızı H. Yıldız\'ın ifadesi de iddianamede yer aldı. H. Yıldız ifadesinde, babasını, kuzeni ve aynı zamanda kayınbiraderi olan Mehmet Yıldız\'ın vurduğunu gördüğünü söyledi. Savcı, Mehmet Yıldız\'ın cezalandırılmasını istedi.

OY KULLANMAYA MÜDAHALE GÖRÜNTÜLER DOSYAYA GİRDİ

İddianamenin kabulünün ardından tutuklu sanık Mehmet Yıldız\'ın yargılanmasına Diyarbakır 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başlandı. Davanın dün görülen 2\'nci celsesinde, söz hakkı alan mağdur avukatı Mehmet Emin Aktar, \"Sanığın babasının, sandık başında H. Yıldız’a müdahalesine ilişkin görüntü kaydı müvekkiller tarafından bize ulaştı. 1 dakika 32 saniyelik görüntü ve seslerin izlenip kayda geçirilmesini istiyoruz\" dedi.

Görüntülerde, oy kullanmak için gelen H. Yıldız, sandığa doğru yürürken yolu amcası ve kayınpederi olan muhtar Hıdır Yıldız tarafından kesiliyor. Muhtar Yıldız, Abdurrezzak Yıldız\'ın kızı olan H. Yıldız\'ın elindeki zarfı almaya çalışıyor. Görüntülerde H. Yıldız\'ın amcasına tepki göstererek, zarfı vermemekte direndiği görülürken, bu sırada çevrede bulunan kişiler muhtara müdahale ediyor. Daha sonra ise bağırma ve tartışma sesleri ile görüntü sona eriyor.

\'DEVLET İÇİN VURDUM\'

Soruşturma dosyasında jandarma ekipleri tarafından tutulan bir tutanak da yer aldı. Jandarmanın olaydan sonra gözaltı işlemi yaptığı Mehmet Yıldız\'ın, \"Abdurrezzak Yıldız ile Şeyhmus Yıldız\'ı neden vurduğu sorulduğunda \'Komutanım ben devlet için vurdum. Hapis yatacağımı biliyorum\' şeklinde beyanda bulunduğu belirtildi. Mehmet Yıldız, duruşmadaki ifadesinde ise tutanağı reddetti.

SAVCI 2 KEZ MÜEBBET İSTEDİ

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanık Mehmet Yıldız\'ın 2 kez \'Kasten öldürme\' eylemi nedeniyle 2 defa ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savunmaların ardından ara kararı açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Yıldız\'ın tanık, mağdur ve başkaları üzerine baskı girişiminde bulunma ihtimalinin bulunması gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verdi. Köy muhtarının seçmene müdahale ettiği ana ilişkin görüntülerin bilirkişiye gönderilmesini kararlaştıran mahkeme, sanık ve avukatına davanın esasına karşı savunma yapmaları için gelecek celseye kadar süre verilmesine karar verdi. Mahkeme, sanığın davaya ilişkin BİMER\'e yaptığı başvuru konusunda yetkilinin mahkeme olduğu konusunda sanığın ihtar edilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

\'MUHTAR HAKKINDA TAKİPSİZLİK

Çermik Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca seçmene müdahale ederek, olayların başlamasına sebep olduğu iddia edilen Muhtar Hıdır Yıldız hakkında yürütülen soruşturmada ise takipsizlik kararı verildi. Savcılık, \'kasten öldürme suçuna azmettirme\' suçundan açılan soruşturmada, kamu davasını açılmasını gerektirecek şüphede delil bulunmadığını belirtti. Olaydan sonra yaralı Şeyhmus Yıldız\'ı hastaneye götürdüğü sırada aracının taranması sırasında yaşamını yitiren İdris Yıldız\'a ilişkin soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

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