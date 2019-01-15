2 kişinin öldüğü kazada tanker sürücüsü kusurlu bulundu, işverene de suç duyurusu

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da geçen yılın nisan ayında iki kişinin yaşamını yitirdiği, 21 öğrencinin yaralandığı kazayla ilgili bilirkişi raporunda, tanker sürücüsü Özkan Kepez asli tam kusurlu bulundu.

Aksu ilçesinde geçen 19 Nisan\'da öğrenci servisi ile tankerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaşamını yitirirken, 21 öğrenci yaralandı. Kaza sonrası tanker sürücüsü Özkan Kepez tutuklandı.

6. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Özkan Kepez, şikayetçiler ve iki tarafın avukatları katıldı. Duruşmada, keşif sonrası trafik bilirkişi uzmanları ve makine mühendisinin müşterek düzenlediği rapor okundu. Raporda, \"Sanık tanker sürücüsü Özkan Kepez, aracını aşırı hızlı, dalgın ve dikkatsiz bir şekilde, yorgun ve uykusuz kullandığı, sağ banket üzerindeki araçlara arkadan çarptığından 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu\'nun 84/d maddesine uymama kuralını ihlal ettiğinden asli tam kusurludur\" denildi. Raporda, ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün sürücüsü Şaban Doğan\'ın ise kusurunun olmadığı kaydedildi.

Şaban Doğan\'ın avukatı Eyüp Muslu, kaza tespit tutanağının yanlış düzenlendiğini belirterek, \"Her ne kadar kaza tespit tutanağında çarpma noktası yolun ortasındaymış gibi gösterilse de yapılan keşif sonrasında çarpma noktasının yolun emniyet şeridi olan kısmında olduğu anlaşılmıştır. Sanık kaza öncesinde uyumuştur. Bilinçli taksir ve olası kasıt ile eylemin işlendiğini düşünüyoruz\" dedi.

UYKUSUZ ÇALIŞTIRAN İŞVEREN HAKKINDA DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Avukat Muslu ayrıca mahkemeye, araç şoförünü uykusuz ve yorgun bir şekilde, üstelik tehlikeli madde taşımaya gönderen sanık işverenleri hakkında da suç duyurusunda bulundu.

Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

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