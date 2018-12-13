2 kişinin öldüğü kazada, alkollü sürücüye verilen ceza 44 yıldan 18 yıla indirildi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, 2 kişinin öldüğü 4 kişinin de yaralandığı kazada \'olası kastla adam öldürmek\' suçundan tutuklu yargılanan alkollü otomobil sürücüsü Serhat Kuş\'a (20) verilen 44 yıl ağır hapis cezası kararı, Yargıtay 1\'inci Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Yargıtay’ın \'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne\' neden olma suçundan cezalandırılması’ talebini göz önüne alan yerel mahkeme, Kuş\'u 18 yıl hapse çarptırdı.

Kaza, 2 Kasım 2015 tarihinde Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Serhat Kuş, 77 AJ 352 plakalı otomobille Bursa yönüne giderken, iddiaya göre aşı hız yapıp, makas attı. Bu sırada kontrolden çıkan otomobil, aynı yöne giden Volkan Hasanusta (33) yönetimindeki 16 JJM 46 plakalı hafif ticari araca çarptı. Her iki araç zeytinliğe uçtu. Kazada, Serhat Kuş\'un yanında oturan arkadaşı Aykut Tekin (20) olay yerinde, diğer aracın sürücüsü Volkan Hasanusta ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Serhat Kuş ile yanındaki Meryem Kanber (18) ile Nazlı Can Doğan (19) yaralandı

Yapılan kontrolde kanında 0.53 promil alkol tespit edilen Serhat Kuş, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan Serhat Kuş, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde \'taksirle 2 kişinin ölüme sebebiyet vermek\' suçundan hakkında 15 yıl kadar hapis istemiyle dava açılan Serhat Kuş yapılan yargılama sonucunda \'olası kastla adam öldürmek\' suçundan 44 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay 1\'inci Ceza Dairesi, sanığın \'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne\' neden olma suçundan cezalandırılmasını talep ederek, kararı bozdu.

Yeniden hakim karşısına çıkan Serhat Kuş, duruşmaya, bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemiyle katıldı. Sanık avukatı Hasan Helvacı ve müştekiler ile avukatı Nazmi Ağkuş da salonda hazır bulundu.

YEMEK YİYİP, ALKOL ALMIŞLAR

Tutuklu sanık Serhat Kuş mahkemede verdiği ilk savunmasında olay günü arkadaşları Aykut, Meryem ve Nazlıcan ile beraber Yalova Kurtköy’e gittiklerini belirterek, \"Orada yemek yiyip alkol aldık. Daha sonra benim kullandığım araçla Bursa istikametine doğru yola çıktık. Nazlı benim sağ tarafımda oturuyordu. Meryem ile Aykut arkada oturuyorlardı. Ben sağ şeritte seyir halindeyken sol şeride geçtim. O sırada arkamdan gelen bir araç benim aracımın sağ arkasına vurunca kaza meydana geldi. Bu kazada arkadaşım Aykut öldü. Ayrıca diğer şoförün de öldüğünü öğrendim. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Ben aracın içindeyken esrar kullanmadım. Diğer arkadaşlarımın da kullandıklarını görmedim. Kanımda esrar çıktığını da bilemiyorum. Kaza bu şekilde meydana geldi. İki kişimin ölümüne neden olduğum için üzgünüm, böyle olmasını istemezdim” dedi.

‘EN AĞIR CEZAYI VERİN’

Mütalaa veren cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan TCK 85/2 maddesine göre, 2 ile 15 yıl arasında hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Volkan Hasanusta’nın ablası Sibel Hasanusta, Yargıtay’ın bozma ilamını kabul etmediğini, kazanın oluşunda olası kasıt olduğunu düşündüğünü söyleyerek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Diğer müştekiler Ayten Tekin, Volkan Hasanusta’ın ablası Sevim Dede de sanığın cezalandırılmasını istedi.

Önceki savunmalarını tekrarladığını söyleyen Serhat Kuş, ölenlerden birinin en yakın arkadaşı olduğunu, öldürme kastının bulunmadığını söyleyerek, \"Böyle bir olay yaşandığı için üzgün ve pişmanım. Tahliyemi istiyorum\" dedi.

Sanık avukatı Hasan Helvacı, Yargıtay bozma ilamına uyulmasını eylemin taksirli bir suç olduğunu, müvekkilinin uzun süredir tutuklu olduğunu, yattığı süre göz önüne alınarak tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti kısa bir aradan sonra, sanık Serhat Kuş’a \'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma\' suçundan 12 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın bilinçli taksirle suçu işlediğinden yarı oranında artırarak cezasını 18 yıla çıkarıp, tutukluluk halinin devamına karar verdi.



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