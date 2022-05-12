T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

"2 kişinin bir haftalık tatil maliyeti 20-25 bin lira arası"

TÜRSAB Başkanı, yapılan anlaşma ile tüketicilerin 24 aya kadar sıfır faizle tatil kredisi alabileceklerini söyledi

12 Mayıs 2022 11:22

Turizm sektöründeki gelişmeleri yorumlayan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu yaz iki kişinin bir haftalık tatil maliyetinin 20-25 bin lira olacağını söyledi.
 
Bloomberg HT'ye bu yılın turizm açısından rekorlar olmasa bile iyi tamamlanacağını dile getirirken, yapılan anlaşma ile tüketicilerin 24 aya kadar sıfır faizle tatil kredisi alabileceklerini söyledi.
 
Anlaşmadan tüm seyahat acentelerinin yararlanabileceğini belirten Bağlıkaya sektöre ilişkin, "Pazar çeşitliliği sayesinde eksiklerimizi telafi edeceğiz. İç turizmde maliyetlerin artıyor olması sıkıntı yaratıyor. Şu anda 2 kişinin bir haftalık tatil maliyeti 20-25 bin lira arası" ifadelerini kullandı.
 
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya 2 yılı aşan pandemi sürecinin ardından baharın geldiği, tatil arzusunun arttığı bu dönemde vatandaşların tatile gitmelerini kolaylaştıracak önemli bir adımı hayata geçirdiklerini ifade etti.
tatilfiruz bağlıkayaturizmturizm sezonutatil ücretleriotel ücretleri
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24