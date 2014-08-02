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2 kişi Demet Akalın'a laf attı, eşini sopalarla dövdü

Kimliği belirlenemeyen 2 kişi Demet Akalın’a laf attı. Eşine laf atıldığını duyan Okan Kurt, bu kişilerle kavga etmeye başladı.

02 Ağustos 2014 11:35

Şarkıcı Demet Akalın’a laf atan 2 kişi ile şarkıcının eşi Okan Kurt kavga etti. Sopalarla Okan Kurt’a saldıran 2 kişi gözaltına alındı.

Olay akşam saatlerinde meydana geldi. Eşi Okan Kurt ile birlikte Bodrum’dan İstanbul’a gelen Demet Akalın, otomobillerine binmek için havalimanından çıkış yaptı. Bu sırada kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi Akalın’a laf attı. Eşine laf atıldığını duyan Okan Kurt, bu kişilerle kavga etmeye başladı.

İki zanlı sopalarla Okan Kurt’a saldırınca, polis kavga edenleri güçlükle ayırdı. Kavga esnasında araya giren bir personel ise kolundan yaralandı. 2 kişi gözaltına alınırken, Okan Kurt da ifade vermek için Atatürk Havalimanı Karakolu’na götürüldü.

Demet Akalın, konser sonrası şu tweeti attı:

“Büyükçekmece halkına teşekkürler şahane bir konserdi ayrıca gçş olsn mesajları için teşkkrler koca yanında kadına laf atmamayı öğrnıcklr!!!!!”

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