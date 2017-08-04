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Dünya

2 kilometre uzaktaki işine her gün yüzerek gidiyor

Bilgisayarını ve kıyafetlerini su geçirmez çantada götürüyor

04 Ağustos 2017 16:55

Benjamin David, şehirde yaşayan ve iş yolundaki trafik stresinden bıkmış milyonlarca insandan biri. Ama Almanya'nın Münih kentindeki Isar Nehri ona ve eşine az rastlanır bir fikir verdi. David, 2 kilometre uzakta bulunan iş yerine her gün yüzerek gidiyor.

David, buna kış aylarının da dahil olduğu birkaç mevsimdir, olabildiğince kulaç atarak ulaşmaya çalışıyor.

Taşınabilir bilgisayarını, kıyafetlerini ve diğer eşyalarını su geçirmez bir çantaya koyarak Isar Nehri'nin sularına kendisini bırakıyor.

2 kilometrelik bir hatta bazen akıntıya kendini bırakarak bazen de kulaç atarak hedefine varıyor.

Suyun sıcaklığının yazın 14 derece ila 21 derece arasında değiştiği nehirde kışın yüzebilmek için ise David, wetsuit (yalıtımlı deniz giysisi) giyiyor.

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