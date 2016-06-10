2. kattan düşen çocuğu elleri arkasında izledi, yoluna devam etti!

Samsun Terme ilçesinde bir binanın 2. katından düşen küçük kız çocuğu yere düştükten sonra, bir kişinin elleri arkasında çocuğa dönüp bakması ve ardından yoluna devam etmesi dikkat çekti.

Samsun’un Terme ilçesi Kocamanlar Mahallesi’nde ikamet eden Tuncay Güler (32) ve Tuba Güler (31) çiftinin kızları Fatıma İklil Güler (2) evlerinin 2. katından düştü.

haberler.com'un haberine göre; bir araca çarptıktan sonra yola düşen çocuk yaralandı. Düşme anında kaldırımdan geçen yaşlı bir adamın duyarsızlığı şaşkınlık oluştururken, küçük kızın düştüğünü gören çevredeki esnaflar koşarak küçük kızın yanına geldi.

Küçük kız Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kamera kayıtlarında bir vatandaşın düşen çocuğa dönüp bakması ve sonra yola devam etmesi ise dikkat çekti.